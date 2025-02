Cataldi: “Ha funzionato poco o nulla di quello che avevamo preparato. Dobbiamo fare di più”

Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko in casa del Verona.

Queste le sue parole: “La partita era importante, ci è mancato un po’ tutto, il secondo tempo peggio del primo e poi un episodio sfortunato e perdi la partita. In questo periodo quando il risultato é negativo e si evidenzia la prestazione che non è stata buona, dobbiamo migliorare anche se il tempo non é infinito”.

Le condizioni di Kean: “Non siamo una squadra fortunatissima in queste situazioni, sappiamo che sta bene, é cosciente. Non esiste alibi anche se abbiamo perso un punto di riferimento davanti”.

Il momento del campionato: “Dobbiamo mettere noi pressione agli altri, dobbiamo dare qualcosa di più e decidere cosa fare. Siamo una squadra forte, in linea con la classifica ma possiamo fare di più e dimostrare in questo periodo troppo importante. In Serie A se non sei pronto perdi ma non solo la Fiorentina, tutti”.

Le richieste del mister e la percezione dei compagni: “I risultati negativi portano ad evidenziare i dettagli, nelle otto vittorie consecutive su parlava di calcio spettacolare. Non è che siano cambiati i dettami dell’allenatore, dobbiamo crescere a livello tecnico e dipende da noi”.

Foto: sito Fiorentina