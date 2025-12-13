Cataldi: “Gara durissima. Abbiamo dimostrato carattere”

13/12/2025 | 21:20:42

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria a Parma.

Queste le sue parole: “C’era qualcosa di positivo in campo, c’era una sensazione che si poteva portare a casa da una palla inattiva. Per fortuna è stato così, è stata una partita tosta. Gli ultimi minuti in nove è stata dura”.

Dove ti sei aggrappato per mantenere la tranquillità in mezzo al nervosismo? “Io penso che in quel momento sono sensazioni che si hanno in campo. Nel gol sono stato tranquillo, volevo tranquillizzare la squadra e addormentare la partita. In questi casi overperformi, quando sei sotto di due giocatori rischi di andare fuori giri ma siamo stati tranquilli”.

Foto: sito Lazio