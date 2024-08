Cataldi dalla Lazio alla Fiorentina: tutto confermato. I dettagli

Non è più una sorpresa. Stamattina vi avevamo anticipato l’irruzione della Fiorentina per Danilo Cataldi, adesso siamo allo scambio dei documenti. La Lazio ha ormai accettato la proposta del club viola, in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni. Cataldi già da qualche settimana aveva intuito che la sua grande avventura con il club biancoceleste avrebbe avuto bisogno di una nuova possibilità. Ecco la Fiorentina, siamo ai dettagli.

Foto: Instagram Cataldi