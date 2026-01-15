Cataldi: “Con Sarri c’è un legame a livello calcistico. Difficile paragonare Kean a Immobile”

15/01/2026 | 14:15:20

Danilo Cataldi ha concesso un’intervista ai canali ufficiali della Lazio: “Sono passati un po’ di anni e superati i 30 vivi tutto in maniera un po’ diversa. In più Firenze è stata diversa rispetto alle precedenti esperienze è stato differente. Ho visto tutte le partite almeno quelle che riusciamo a vedere anche quando eravamo in spogliatoio le vedevo col telefono. Sicuramente i quarti con il Bodo è la partita che mi ha segnato di più e il dispiacere per i miei compagni che ho sentito tutto l’anno. Anche i due derby li ho seguiti in maniera caotica: li ho visti insieme a Bove. I miei allenatori? Sono stati tutti allenatori importanti penso che con il mister Sarri ci sia un legame a livello calcistico e per questo ci siamo trovati subito bene e speriamo di continuare questa crescita anche a 30-31 anni. Kean-Immobile? Credo che il paragone tra Immobile e Kean sia complicato: Ciro ha passato tanti anni a livello importante. Lui era incredibile un attaccante che ha avuto una continuità impressionante che la gente sottovaluta abbiamo avuto quel ragazzo che ha vinto una scarpa d’oro. Ma se credo che sia un giocatore incredibile dalle potenzialità atletica impressionanti, ha tutto per ripetersi dopo la scorsa annata”.

foto x lazio