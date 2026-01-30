Cataldi al 100′, non basta la rimonta del Genoa. La Lazio vince 3-2: a segno anche Pedro e Taylor

Lazio-Genoa finisce 3-2 per i biancocelesti con un secondo tempo da sballo all’Olimpico, la decide un rigore di Cataldi al 100′. La squadra di Sarri va avanti 2-0, poi viene ripresa sul 2-2 ma la vince in pieno recupero. Occasione Lazio dopo 6′ con Isaksen che serve Taylor dall’altra parte: l’olandese prova una sorta di pallonetto all’interno dell’area di rigore, allontanato dalla difesa. Sulla ribattuta, Basic spara alle stelle. Prima conclusione del Genoa al 12′: ci prova Frendrup, ma Provedel si fa trovare pronto e blocca la palla. Nella ripresa salta. il tappo della partita, uno-due della Lazio con Pedro su rigore e il primo gol di Taylor. Passa qualche minuto e il Genoa la riapre con un rigore trasformato da Malinovskyi. Nel finale, al 100′ Cataldi trasforma il rigore del 3-2 dopo un fallo di mano di Ostigard.

