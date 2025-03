Cataldi: “A Firenze sto bene, sono stato accolto benissimo”

Il centrocampista della Fiorentina Cataldi, si è raccontato in un’intervista alla Nazione. Ha aperto il suo intervento parlando del suo futuro, visto che è in prestito ai viola: “Sto bene qui, sono stato accolto benissimo. Sono un ragazzo alla mano, mi piace stare bene con le persone che compongono il gruppo squadra e non posso chiedere di meglio per me e la mia famiglia”. Sugli obbiettivi di fine stagione: “Si lavora per vincere e sollevare un trofeo sarebbe una ‘rivincita’ per tutti, soprattutto per il recente passato. Poi ti farebbe entrare nella storia del club viola. Ma vorrei andare in Champions anche per una questione di continuità. Io l’ho fatta, ti dà tanto spessore internazionale e ti porta a un gradino più alto”. Poi torna a parlare del malore a Bove, è stato il primo a prestare soccorso al compagno: “Sono contento perché lo vedo, ci parlo ed è l’aspetto più importante, il resto si vedrà. In quel momento non ti fermi a pensare. È l’istinto che ti guida. Non so se ho fatto tutto correttamente, ma se anche l’ho aiutato per lo 0,1 percento sono contento”.

Foto: instagram Fiorentina