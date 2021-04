Catalan, vicepresidente Betis: “Orgogliosi di Fabian Ruiz. Sensi e Locatelli? Sono stati molto vicini”

Josè Miguel Lòpez Catalàn, vicepresidente del Betis Siviglia, ha parlato così ai microfoni di Sky di tanti temi legati alla Serie A e non solo: “Viva il Betis anche se perde, è uno slogan che vuol dire fedeltà anche quando non vinciamo, un motto di cui andiamo molto fieri. Ma noi vogliamo vincere il più possibile ovviamente.

Fabian Ruiz? La storia di sua mamma è bellissima, una persona che ha lavorato qui sin da quando il figlio era piccolo e lo ha visto crescere nel club, è davvero toccante. È uno degli esempi del nostro club, come Ceballos e Junior, giocatori forti che meritavano di fare il salto verso grandi club.

Sensi e Locatelli? Siamo stati molto vicini, ma siamo fedeli al nostro stile di gioco. Ci piacciono giocatori come Locatelli che costruiscano il gioco, al Milan non aveva opportunità e lo abbiamo trattato.

Pau Lopez e Sanabria? Quando il costo di trasferimento è alto ci si aspetta tanto, ma Pau è un grandissimo giocatore, un nazionale spagnolo. La Roma era molto contenta di averlo preso, ma ci sono tante pressioni e sono sicuro che continuerà a crescere”.