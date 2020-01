Castrovilli rassicura: “E’ stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo”

Un grande spavento, ma per fortuna nulla di più. Gaetano Castrovilli è stato costretto a lasciare il campo durante il match di ieri tra Fiorentina e Genoa, causa stordimento. Il giocatore è stato subito portato in ospedale per fare tutti gli accertamenti e oggi, attraverso i social, ha rassicurato in prima persona i tifosi sulle sue condizioni: “Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto“.