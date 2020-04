Castrovilli: “Mi sento molto legato alla squadra, il futuro sarà nostro”

Intervistato da Il Corriere della Sera, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, hamanifestato la sua volontà di rimanere in Viola: “Mi sento molto legato alla squadra, alla gente che mi sostiene e al presidente Commisso, sempre pronto a riempirmi di elogi. L’Europeo nel 2021 è una chance, ma niente è scontato. Dipende dalla mia crescita e da quella della Fiorentina. La squadra può aiutarmi e farò di tutto per esserci. Quest’anno non abbiamo trovato continuità, siamo un gruppo giovane credo che i problemi fossero fisiologici. Il futuro sarà dalla nostra parte”.

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Fiorentina