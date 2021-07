Castrovilli: “Manca pochissimo per il ritorno in campo. Sarà il nostro anno zero”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, fresco campione d’Europa con la Nazionale, ha parlato su Instagram, spiegando tutta la sua gioia per il pronto ritorno in campo dopo le vacanze e la vittoria di Euro 2020.

Queste le sue parole: “Manca pochissimo e tornerò sul campo con la mia squadra. Sono felice e contento con nuovi stimoli e ambizioni. Sono sicuro che sarà l’anno zero per tutti noi. Sono pronto a combattere. Detto ciò, mi godo gli ultimi giorni di vacanza, essendo umano avevo bisogno anche io di rilassarmi. In fin dei conti mi sono allenato fino all’11 luglio togliendomi una bellissima soddisfazione. A voi e a tutti quelli che hanno voluto parlare a caso. Forza Viola”.

Foto: Twitter Fiorentina