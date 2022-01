Castrovilli: “Italiano ci allena molto anche mentalmente. La maglia numero 10 cercherò di onorarla al massimo delle mie possibilità”

Gaetano Castrovilli, attraverso un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato della sua esperienza nella Viola: “Sto vestendo una grande maglia, che ha fatto la storia qui a Firenze. Cercherò di onorarla e giocare al massimo delle mie possibilità. Con l’arrivo di mister Italiano siamo cambiati un po’ tutti. Questo cambiamento lo meritano la città e la società. Piedi per terra sempre, le grandi cose le possiamo fare solo con umiltà. Il mister oltre che sul campo ci allena anche mentalmente. Prima di entrare a Verona, nel secondo tempo, Dusan mi ha motivato. Ho dato tutto me stesso e finalmente il gol è arrivato. Spesso entro nella ripresa, è importante entrare bene anche per dare risposte al mister: sono occasioni da sfruttare. La scintilla per tornare al 100% c’è stata, adesso andiamo avanti così e poi vedremo”.

