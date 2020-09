Castrovilli: “Il gol? Spero sia il primo di una lunga serie. Pensiamo partita dopo partita”

Gaetano Castrovilli, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol decisivo ai danni del Torino. Queste le parole del numero 10 dei Viola: “Devo ringraziare Iachini, dopo ogni allenamento mi fermo per provare inserimenti e tiri in porta. Spero che questo gol sia il primo di una lunga serie. Un grandissimo onore indossare il 10, questa maglia l’hanno vestita giocatori fantastici. Io penso solo a stare spensierato e dare tutto me stesso. Questo gol lo dedico alla mia ragazza. Siamo forti, ma pensiamo partita per partita.”

Foto: twitter Fiorentina