Castrovilli: “Futuro all’Inter? Oggi penso solo alla Fiorentina, darò tutto per Montella”

Gaetano Castrovilli si racconta. Il centrocampista della Fiorentina, grande protagonista nella prima parte di stagione, è intervenuto così ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Cosa ho comprato con i soldi del rinnovo? Ho regalato una casa a mamma Michela e a papà Mario al mio paese, a Minervino Murgia. È stata una sorpresa. Devo tutto alla mia famiglia. I miei miti da ragazzino? Ronaldinho e Kakà. Avevo simpatie milaniste, si capisce vero? Dribblare è la mia passione. A volte in allenamento vado a sfidare Ribery. Lui è un artista ma con me è dura. Chi può segnare per noi contro l’Inter? Punto su Chiesa. È forte, forte, forte. Federico è uno che può vincere le partite da solo. Montella a rischio? Ognuno di noi ha attraversato un momento delicato nella vita. E non parlo solo di calcio. Montella ne uscirà. E io darò tutto per lui. Se sono entrato in una favola lo devo a lui. Se l’Inter mi sta corteggiando per il futuro? Oggi penso solo alla Fiorentina”, ha chiuso Castrovilli.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina