Castrovilli e Gollini in coro: “Orgogliosi dell’esordio con la Nazionale”

Bosnia-Italia è stata anche la partita degli esordi in maglia azzurra di Gaetano Castrovilli e Pierluigi Gollini. Ai microfoni di Rai Sport il giocatore della Fiorentina ha commentato così il suo debutto: “Sono felicissimo e tanto orgoglioso. Questo debutto lo dedico alla mia famiglia perché se lo merita”. Mentre il portiere dell’Atalanta: “E’ un’emozione fantastica. E’ una sensazione che mi ha quasi ricordato l’esordio in A” e sulla concorrenza tra i pali: “Siamo un gruppo di portieri fantastico. Parlo molto con Sirigu, ci dà consigli a noi giovani. E’ una figura importante per noi, anche con Donnarumma ci vogliamo bene a vicenda come con Meret. Siamo un bellissimo gruppo e questo è il segreto dei risultati che si stanno vedendo”.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Fiorentina