Castrovilli: “Da piccolo facevo il ballerino, ora sogno l’Europeo. Futuro? Amo Firenze”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato anche del suo futuro ai microfoni del TGR Toscana su Rai 3: “Da piccolo facevo il ballerino e quando vado in campo gioco spensierato, penso solo a divertirmi. Adesso attraversiamo un bel momento, sono contento e dobbiamo continuare così. Chiesa? Fortissimo, alla squadra dà una grandissima mano. Sono impressionato da Federico. Cosa provo per Firenze? La amo, è una città bellissima. Se resterò a lungo? Firenze è una seconda casa. Ora sono qui, penso alla Fiorentina, mi piace come la gente ci sta accanto e come mi fa sentire importante. Se credo all’Europeo? Voglio mettere in difficoltà Mancini. Ci spero: incrocio le dita…”, ha chiuso Castrovilli.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina