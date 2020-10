Castrovilli come Pepito Rossi: gol in almeno tre partite nelle prime cinque

Un inizio da urlo per Gaetano Castrovilli. L’attaccante della Fiorentina segue le orme di Giuseppe Rossi come nella stagione 2013/2014. Il talento viola, che ieri con una doppietta ha steso l’Udinese, è il primo giocatore a segnare in almeno tre gare nelle prime cinque di Serie A come riportato da Opta Paolo. Una partenza in stile Pepito, con la Fiorentina che può tornare a sognare dopo la rinascita avviata contro i friulani.

3/5 – Gaetano #Castrovilli è il primo giocatore della @acffiorentina a segnare in almeno tre delle prime cinque partite stagionali in Serie A da Giuseppe Rossi nel 2013/14. Starter.#FiorentinaUdinese — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 25, 2020

Foto: twitter Fiorentina