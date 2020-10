Castrovilli, che artista! Doppietta all’Udinese, la Fiorentina rinasce (3-2)

Una bella Fiorentina stende l’Udinese 3-2 e ringrazia Gaetano Castrovilli. Che artista! I viola passano in vantaggio con Castrovilli dopo appena 11′ minuti e si ritrovano sul doppio vantaggio grazie a Milenkovic che al 21′ mette dentro la palla per il raddoppio. Al 43′ ci pensa Okaka ad accorciare le distanze per i friulani prima del tris di Castrovilli al 53′. Nel finale di gara è sempre Okaka ad accorciare nuovamente lo svantaggio per i bianconeri. Al triplice fischio esulta la Fiorentina che torna a vincere dopo due sconfitte e un pareggio.

Foto: twitter Fiorentina