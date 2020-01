Castrovilli: “C’era un po’ di paura, vittoria meritata. Mercato? Penso solo alla Fiorentina”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato anche di mercato nell’intervista rilasciata a Sky Sport dopo la vittoria conquistata in casa contro la Spal: “Non so dire quanto valgo, lavoro sul campo e cerco di migliorarmi, fare bene per me stesso e per la squadra. Questa vittoria ci dà spinta, ora però abbiamo un’altra partita e dobbiamo essere concentrati. Ringraziamo il pubblico che ci dà una spinta in più“.

Momento

“Ora sta tutto a noi, non dobbiamo pensare negativo ma positivo. I primi venti minuti stavamo facendo molto bene, poi però ci siamo abbassati. Alla fine però credo che abbiamo meritato la vittoria. Un po’ di paura c’è, veniamo da risultati negativi e a Bologna siamo stati sfortunati, prendendo gol all’ultimo minuto. Sei giù di morale, è normale: devi stare spensierato, non sentire la gente che fischia, aiutare i compagni e poi arriveranno i risultati”.

Mercato

“Io sono sempre lo stesso, il ragazzo di strada che cerca di realizzare i propri sogni. PSG? Penso solo alla Fiorentina”.

Foto: Twitter Fiorentina