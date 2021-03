Castro: “So perfettamente che sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità”

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Europa League contro la Roma: “Ogni allenatore, compreso me stesso, può sentire maggiori pressione. Quando ho accettato di diventare l’allenatore ho accettato maggiori responsabilità. Io so perfettamente che sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità e noi abbiamo i mezzi per sfruttarle tutte”.



Foto: Twitter Shakhtar Donetsk