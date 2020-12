Castro: “Siamo stati all’altezza dell’Inter. La compattezza a centrocampo non li ha fatti passare”

Il tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, ha parlato così dopo il pari con l’Inter, punto che gli ha regalato la qualificazione in Europa League:

Perché nel primo tempo avete solo pensato a difendere?

“Abbiamo deciso di schierarci a specchio con Stepanenko in mezzo ai centrali. Volevamo chiudere le loro iniziative in attacco, così abbiamo cercato compattezza anche con il blocco a centrocampo. Non facevamo passare l’Inter dal centro del campo, sulle fasce siamo andati in difficoltà in questa Champions, ma stasera siamo stati all’altezza”.

Foto: Twitter ufficiale Shakhtar Donetsk