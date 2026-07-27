Castro-Roma in chiusura. Dovbyk verso Bologna. Cifre confermate

27/07/2026 | 10:53:29

Una grande sorpresa di mercoledì, fin a quel momento Santiago Castro non era stato accostato alla Roma. Siamo in chiusura, vi abbiamo raccontato tutti i passaggi dell’operazione da mercoledì alle ultime ore. Affare con pacchetto base di 35 milioni più eventuali bonus, anche in questo caso solo conferme. Castro è un grande colpo per Gasperini. Dovbyk inizialmente non era previsto (infatti avevamo scritto “per ora”), la trattativa per Castro alla Roma sarebbe andata a prescindere, ma nel frattempo l’ucraino ha completamente aperto a Tedesco che lo stima molto per il nuovo Bologna. Ulteriore conferma che non era fatta per il trasferimento di Dovbyk al Genoa come hanno ripetuto per giorni e giorni diverse settimane fa.

Foto: Instagram Bologna