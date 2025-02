Castro punge le rivali: “Champions? Che rimpianto. Con Brugge e Feyenoord ce la saremmo giocata”

Santiago Castro, attaccante del Bologna, nel corso di una intervista concessa al Resto del Carlino, torna anche sul percorso in Champions dei rossoblù, con grandi rimpianti per la mancata conquista dei playoff: “Ho visto il mio mondo stravolgersi, ho cambiato tutto: vita, squadra, allenatore, città. Ma sono molto contento di essere qua, è stata la scelta giusta. Le tre immagini più belle di questi dodici mesi? Nella prima metto la festa Champions in Piazza Maggiore e il debutto con lo Shakhtar. Poi la vittoria storica col Borussia e, infine, il gol all’Atalanta che ci ha riportato in semifinale di Coppa Italia dopo ventisei anni”.

Sull’obiettivo: “L’obiettivo è uno: tornare di nuovo in Europa. Però non lo so, dico sempre che è meglio vedere di gara in gara. Abbiamo perso punti importanti a Empoli e a Lecce”.