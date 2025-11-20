Castro: “Primo posto? Non ci pensiamo. È immaturo, guardiamo a una gara per volta”

20/11/2025 | 18:17:26

In caso di vittoria contro l’Udinese, il Bologna di Vincenzo Italiano salirebbe momentaneamente al primo posto in classifica. Una prospettiva che renderebbe legittimi i sogni dei tifosi, anche se Santiago Castro, attaccante dei rossoblu, mantiene i piedi ben saldi per terra: “È un bello stimolo, non sarà però facile perché non battiamo l’Udinese da tanto tempo. Però parlare di Scudetto è un po’ troppo, mancano ancora tanti mesi di campionato. Pensiamo una partita alla volta, provando ad andare forte in ogni competizione”, afferma il Toto ai microfoni del TGR Emilia Romagna.

Foto: sito Bologna