Castro: “Primo posto? Non ci pensiamo. È immaturo, guardiamo a una gara per volta”
20/11/2025 | 18:17:26
In caso di vittoria contro l’Udinese, il Bologna di Vincenzo Italiano salirebbe momentaneamente al primo posto in classifica. Una prospettiva che renderebbe legittimi i sogni dei tifosi, anche se Santiago Castro, attaccante dei rossoblu, mantiene i piedi ben saldi per terra: “È un bello stimolo, non sarà però facile perché non battiamo l’Udinese da tanto tempo. Però parlare di Scudetto è un po’ troppo, mancano ancora tanti mesi di campionato. Pensiamo una partita alla volta, provando ad andare forte in ogni competizione”, afferma il Toto ai microfoni del TGR Emilia Romagna.
Foto: sito Bologna