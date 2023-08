Castro (pres. Siviglia): “Sergio Ramos ci è stato offerto, ma non è mai partita una trattativa”

Intervistato da El Larguero, Pedro Castro, presidente del Siviglia, ha commentato l’indiscrezione di un possibile ritorno in Andalusia da parte di Sergio Ramos, svincolato dopo il biennio al PSG: “Non abbiamo pianificato il suo arrivo. Anzi, Sergio non è mai stata un’opzione spendibile per noi, non ne abbiamo bisogno. Ci è stato offerto, direttamente e indirettamente, ma non è mai partita una trattativa”.

Foto: Instagram Sergio Ramos