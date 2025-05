Castro: “Pochi credevano potessimo arrivare qui a inizio stagione. Ora la Champions”

14/05/2025 | 23:55:11

Intervenuto ai microfoni della Mediaset, il centravanti del Bologna, Santiago Castro, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan: “Ho lavorato tanto per tornare. Mi sono fatto male in un momento importante della stagione e ho fatto di tutto per esserci. Grazie davvero a tutti. Penso che quando abbiamo iniziato la stagione, pochi credevano potessimo arrivare qui. Con lo staff siamo molto contenti. Ora puntiamo ad arrivare in Champions League. Un saluto a tutto il gruppo anche a chi è andato via a gennaio. Grazie Vincenzo Italiano“.

Foto: Instagram Bologna