Castro: “Non vedo l’ora di conoscere Messi, è un sogno”

Dopo le grandi prestazioni con la maglia del Bologna, è arrivata anche la chiamata del ct Scaloni per Santiago Castro:”Sono molto contento di essere qua”, sono state le prime parole del giocatore argentino al suo arrivo a Buenos Aires.

Sulla chiamata:”E’ stata inattesa e proprio per questo sono ancora più contento, ho condiviso quei momenti con la mia famiglia”.

Su Messi: “Non l’ho ancora realizzato in realtà, è veramente un sogno. Non vedo l’ora di arrivare, di allenarmi. Non solo con lui ma con tutte le bestie che ci hanno dato tanta allegria in passato, prenderò quello che arriverà”.

Su Scaloni: “No, non ancora. E’ un’altra cosa che aspetto di fare, spero di essere pronto”.

