Castro: “Lautaro mi ha aiutato molto ad adattarmi in Italia. Sarebbe bello giocare con lui un giorno”

Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha parlato a El Grafico, dopo la sua prima convocazione in Nazionale con l’Argentina. L’attaccante ha parlato anche del suo rapporto con Lautaro Martinez.

Queste le sue parole: “Lautaro mi ha aiutato molto nel mio adattamento qui in Italia. Mi ha mandato tanti messaggi quando sono arrivato, mi ha dato consigli e si è messo a disposizione. È incredibile guardarlo giocare, è un esempio per me. Spero un giorno di poter condividere il campo con lui in Nazionale, sarebbe un sogno”, riporta oggi ElGrafico.com.

Foto: Instagram Bologna