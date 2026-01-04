Castro: “Lautaro? Confronto bello, ma preferisco le vittorie ai miei gol”

04/01/2026 | 23:23:21

Castro ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Bologna: “Sappiamo che l’Inter è una squadra che se non vai a duemila diventa difficile. Fino al gol non era andata male. Poi dopo aver preso gol nel secondo tempo è difficile rimontare. Dobbiamo migliorare e pensare a mercoledì perché abbiamo scontri diretti per l’Europa. Confronto con Lautaro? Questo è sempre bello ma preferisco non fare gol e che la squadra vinca. Lautaro è fortissimo, si vede dai movimenti ed è bello imparare. Ci sono momenti in cui non riesci a vincere. Dobbiamo stare insieme e capire cosa migliorare individualmente per dare il contributo alla squadra. Remo è importantissimo per noi, sappiamo che lui è molto importante, come Ciro e De Silvestri. Hanno fatto una grande carriera e per i giovani è importante”.

Foto: Instagram Bologna