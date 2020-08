Il tecnico dello Shakhtar, Castro, ha commentato nel post gara la vittoria contro il Basilea e il passaggio del turno in semifinale con l’Inter: “Stasera abbiamo giocato in modo fantastico contro una squadra difficile da affrontare. Ci siamo preparati molto per questa gara e la semifinale era il nostro obiettivo. Oggi abbiamo giocato in maniera brillante”.

Foto: twitter Shakhtar