Castro: “La Champions ci ha reso più forti. Contento di aver contribuito alla vittoria”

Santiago Castro, attaccante del Bologna, match winner della gara contro l’Atalanta, ha parlato così ai microfoni Mediaset al termine della sfida dei quarti di Coppa Italia: “Tutto questo è per la famiglia, mi mancano molto. Sono contento di aver aiutato la squadra col gol. La gente è sempre stata con noi, sono molto contento. La Champions è servita per migliorare, siamo tornati a giocare ancora più forte in Italia”.