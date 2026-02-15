Castro: “Il gol è sempre gol, ora dobbiamo tornare a essere noi”

15/02/2026 | 20:29:51

Santiago Castro ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Torino: “Gol è gol, dico sempre lo stesso, l’importante è che tocchi la rete. Con Bernardeschi vogliamo fare sempre questa giocata, con io che tengo un po’ la palla e lui che mi viene incontro. Oggi mi sono girato e ho fatto gol. Veniamo da un percorso difficile, ma dobbiamo tornare a essere noi. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che come noi aveva bisogno di portare 3 punti a casa”.

Foto: Instagram Bologna