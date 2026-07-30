Castro: “Ho voluto da subito la Roma. Il ruolo? Ovunque voglia Gasperini”

30/07/2026 | 17:01:36

Santiago Castro ha parlato ai canali ufficiali della Roma: “Sinceramente non me l’aspettavo questo affetto. È stato bellissimo percepire l’affetto dei tifosi fin dal mio arrivo in città. Ogni volta che sono venuto a giocare all’Olimpico ho sempre sentito il loro calore. Vorrei ringraziare il club per la fiducia che ha riposto in me e per avermi dato la possibilità di giocare per la squadra della Capitale. La Champions? È qualcosa di incredibile. Qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio sogna di poter ascoltare quell’inno. Sarà bellissimo essere allo stadio e disputare tutte queste partite. Per me non potrebbe esserci niente di meglio. Ho voluto venire qui fin dal primo momento. Ho parlato con il direttore sportivo e mi hanno spiegato che cosa si aspettavano da me e quale contributo pensavano potessi dare alla squadra. Conosco le mie qualità e so che cosa posso offrire all’allenatore e ai miei compagni. Fin dal primo contatto con il club ho deciso che avrei voluto giocare nella Roma. Gasperini è un allenatore che da molti anni sta facendo molto bene in Italia. Lo ha dimostrato all’Atalanta e ha riportato la Roma in Champions League. Io mi vedo giocare ovunque lui voglia. Come ho già detto, sono qui per aiutare la squadra. Posso fare tutto quello che mi chiederà. Sono sicuro che lavoreremo bene insieme. Come calciatore devo migliorare in ogni aspetto. C’è sempre margine per crescere. Le mie statistiche potrebbero essere migliori, ma sono un giocatore che vuole soprattutto aiutare la propria squadra. Penso sia importante anche contribuire alla riconquista del pallone, fornire assist e aiutare gli altri calciatori a segnare. Non mi concentro solamente sui numeri: ciò che conta è fare il bene della squadra. È questa la strada migliore da seguire”.

Foto: Sito Roma