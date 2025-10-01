Castro: “Fisicamente sto bene, piano piano cresceremo. Diciamo grazie ai tifosi”

01/10/2025 | 15:22:25

Santiago Castro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Friburgo: “Ringrazio i tifosi perché sono sempre con noi, affrontano viaggi lunghi per starci al fianco e domani vogliamo festeggiare un successo con loro. Sappiamo che il Friburgo è una squadra organizzata che pressa e riparte molto bene, ma Simao pronti per fare una grande partita. Come sto? Fisicamente sto bene. Dove dobbiamo migliorare? Anche lo scorso anno abbiamo faticato all’inizio, ma piano piano siamo cresciuti. Sono certo che sarà così anche quest’anno”.

Foto: Instagram Bologna