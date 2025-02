Castro e Ndoye, il Bologna ribalta il gol di Leao. Milan battuto 2-1 e Champions lontanissima

Il Bologna vince con merito, ribaltando 2-1 il Milan nel recupero della 9a giornata di Serie A. Un successo che proietta i rossoblù in zona Europa, con chance di provare a sognare la Champions, distante a -5 punti ora. Per il Milan serataccia che potrebbe voler dire addio Champions per la prossima stagione.

Gara che parte subito ad alti ritmi. Prima chance dopo pochi secondi per il Milan. Ci prova Gimenez da fuori, palla alta. Un minuto dopo, capovolgimento di fronte, Dominguez semina il panico nell’area del Milan, Thiaw liscia e per poco non sfiora il secondo autogol consecutivo.

La partita poi si fa equilibrata, per diversi minuti poche occasioni. Poi lievita nettamente il Bologna nel finale di gara. Prima Ndoye, conclusione fuori. Poi ci prova Dominguez da fuori, ma para Maignan. Soffre il Milan che rischia clamorosamente su una imbucata di Fabbian che per poco non trova l’incornata di Dominguez.

Sembra potersi avviare all’intervallo sullo 0-0, ma al 44′ la sblocca il Milan. Lancio per Leao, che viene pescato in profondità, salta Skorupski e insacca il vantaggio dei rossoneri. Il Bologna accenna timide proteste. Ma il gol è buono. Milan avanti al 45′.

Nella ripresa, pronti, via, arriva il pareggio del Bologna. Da calcio di punizione, Fabbian riceve palla, un rimpallo fa arrivare palla a Castro che insacca in rete il pareggio. Check al VAR per un controllo di palla con il polso di Fabbian che poi finisce a Castro. Per il VAR e Mariani gol valido. Per il Milan entra Pulisic, esce uno spento Joao Felix. Al 64′ chance per il Milan, ci prova Musah che fa tutto da solo, ma Skorpuski salva. Risponde il Bologna al 67′ con un mancino di Miranda, palla alta.

Il Milan ci prova, entra anche Jovic, che al 78′ ha una chance di testa, centrale. Anche il Bologna cambia, con Dallinga che entra al posto di Castro e Cambiachi per Dominguez.

Bologna vicinissimo al 2-1 al minuto 80. Da corner, svetta Casale, gran colpo di testa sul palo. Sulla respinta sfera che arriva a Cambiaghi, calcia a colpo sicuro ma alto.

Ma il gol è nell’area e arriva all’82’. Fallo laterale per i padroni di casa. cross di Cambiaghi, difesa del Milan che dorme e Ndoye in mezzo a tre buca Maignan. Bologna in vantaggio.

Il Milan si proietta in avanti disperatamente, entra anche Abraham, ma le chance le ha più il Bologna, per il 3-1 che il Milan per pareggiare. Finisce con una meritata vittoria del Bologna che sale a 44 punti, scavalcato proprio il Milan e la Fiorentina, portandosi a -5 dalla Juventus e dalla zona Champions. Il Milan resta a 41 punti, con la Champions che è un miraggio e con la Roma che ormai è solo un punto dietro.

Foto: sito Bologna