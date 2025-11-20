Castro e il Bologna: la blindatura è un atto dovuto

20/11/2025 | 18:58:55

Santiago Castro è il presente e il futuro del Bologna. Il club rossoblù mai hai preso in considerazione proposte per un’eventuale cessione la scorsa estate: dalla Serie A soltanto blandi apprezzamenti (l’Inter lo aveva seguito prima di puntare con decisione su Bonny e Pio Esposito), i sondaggi dall’estero non hanno avuto alcun tipo di sviluppo anche per la volontà dell’argentino di procedere nel suo inserimento con Vincenzo Italiano al timone. L’infortunio di Immobile gli ha dato continuità e minutaggio, Castro ha segnato gol pesanti e ha dimostrato di avere colpi geniali e superiori alla media. Dopo le manovre degli scorsi mesi, adesso il desiderio forte è quello di blindarlo per altre cinque stagioni. Una mossa che non significa tenerlo a vita a Bologna, ma di sicuro esiste la volontà di puntarci senza soluzione di continuità. E per un ragazzo del 2004 si tratta di un eccellente attestato di fiducia.

