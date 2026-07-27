Castro alla Roma come Malen a gennaio: tutto in pochi giorni

27/07/2026 | 23:45:05

La Roma ha intuito che cambiare marcia sul mercato diventa fondamentale per regalare a Gasperini i calciatori richiesti. L’operazione Castro alla Roma ricorda molto – per tempistica e rapidità – quella di Malen che vi abbiamo raccontato pochi mesi fa, anche quella volta in esclusiva. L’affare Malen nacque a sorpresa l’11 gennaio e fu annunciato il 16 dalla Roma, malgrado voci infondate su un inserimento dell’Atletico Madrid. L’affare Malen nacque a sorpresa l’11 gennaio e fu annunciato il 16 dalla Roma, malgrado voci infondate su un inserimento dell’Atletico Madrid. L’affare Castro è nato mercoledì scorso, davvero senza alcun tipo di indizio nelle ore o nei giorni precedenti. E si è chiuso velocemente, utilizzando più o meno lo stesso periodo di tempo occorso lo scorso inverno per regalare Malen a Gasperini.

Foto: Instagram Bologna