Castro: “Abbiamo fatto la partita giusta. Si sono dette cose non vere sul nostro spogliatoio”

19/02/2026 | 21:11:43

Castro ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Brann: “Abbiamo fatto la partita giusta, abbiamo portato un gol a casa e questo è importante. Noi siamo sempre tutti uniti. Siamo in un momento non facile e questa è una soddisfazione per noi, perché si dicevano tantissime cose. Dentro lo spogliatoio che non sono vere. Quello che conta è restare sempre tutti insieme. Ho preso un bel colpo. Secondo me una bella botta — non so come non l’abbiano valutata — ma mi girava tanto la testa -. Quando mi ha colpito ho visto tutto bianco, non mi reggevo. Sono rimasto un po’ in campo, ma poi nello spogliatoio mi hanno messo il ghiaccio”.

Foto: Instagram Bologna