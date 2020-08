Castori-Trapani, numeri da urlo. Ma la società gliene ha tolti due decisivi

Fabrizio Castori ha collezionato numeri da urlo da quando è arrivato a Trapani. Peccato che la società (in attesa del ricorso) gliene abbia tolti due. E le società fanno la differenza, in tutti i sensi. Impressionante il ruolino di marcia firmato Castori dal giorno del suo arrivo in Sicilia: 22 partite, 8 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Totale 33 punti (media 1,5 a partita), 32 gol fatti e 30 subiti. Dopo il lockdown 21 punti in 10 gare, meglio ha fatto solo il Cosenza con 22. Castori è ormai un veterano della B con 463 presenze e vuole mantenere la categoria, proprio per questo motivo ha detto no a tutte le proposte che sono arrivate dalla Serie C. Tenendo comunque conto che ha ancora un anno di contratto con il Trapani e non un triennale, nella speranza (per Castori) che gli restituiscano almeno uno dei due punti che la società gli ha tolto incorrendo nella penalizzazione. Castori è stato accostato a diversi club di Serie C, ma la sua ambizione -legittimata dai numeri di questa stagione – è quella di continuare in Serie B.

Foto: Trapani