Castori: “Siamo cinici e abbiamo mentalità. Il mercato? Non sempre a gennaio si trovano giocatori pronti”

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria dei suoi sul campo del Venezia. Queste le parole del tecnico della squadra capolista della Serie B: “Abbiamo fatto una partita e vincere qui non è mai semplice. Abbiamo concesso poco agli avversari e siamo stati bravi a capitalizzare nel primo tempo. Potevamo chiuderla e alla fine abbiamo sofferto qualcosina, ma i minuti finali non tolgono la prestazione pregevole. Vittoria come 23 anni fa, nell’anno della promozione? Che sia di buon auspicio. Mercoledì andremo a Monza contro una big del torneo ma non vogliamo lasciare nulla per strada. Contro Boateng e Balotelli ci giocai con il Carpi in A a Milano. Finì 0-0 ma al 90′ Donnarumma fece il miracolo, non firmerei per un pari a Monza… Non mi faccio lasciare a facili entusiasmi. Ho scelto Anderson perché ha bisogno di crescere e più gioca, più acquista autostima e sicurezza e cosi può darci una mano importante. Siamo cinici è vero ma abbiamo mentalità. Andiamo in profondità quando è il momento e colpiamo. Non è un caso e non è solo cinismo ma organizzazione. Il mercato lo fa la società. Laddove c’è un reparto in difficoltà va migliorato, ma non sempre a gennaio trovi giocatori pronti, molto spesso trovi chi non si è allenato che va in forma dopo tre mesi. Il presidente a fine gara ci ha fatto i complimenti, nulla più”.

Foto: canali ufficiali Trapani