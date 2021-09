Castori: “Sconfitta immeritata. Oggi ho ritrovato la mia squadra e abbiamo fatto soffrire l’Atalanta”

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo il ko contro l’Atalanta (il quarto su quattro giornate):

Come si fa a invertire questa tendenza?

“Bisogna continuare su questa strada, oggi la partita è stata un punto di riferimento importante per noi, una base di partenza. Ho ritrovato la mia squadra, quella che gioca in aggressività, in verticale e attacca l’area avversaria. Abbiamo fatto soffrire l’Atalanta che gioca in Champions League, è una sconfitta immeritata”.

Foto: sito ufficiale Salernitana