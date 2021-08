Castori: “Risultato che non sta né in cielo né in terra. Ci manca esperienza”

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha commentato così in conferenza stampa il ko all’esordio in A dei suoi per mano del Bologna: “La prima partita si fa fatica a giudicare. Abbiamo peccato di esperienza. Loro hanno maggiore esperienza in materia”.

Cosa le è piaciuto e cosa invece no?

“Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo commesso l’errore di far saltare da solo De SIlvestri sui calci d’angolo. Questi errori n Serie A si pagano, ma il risultato non sta né in cielo né in terra. Questo insegna che non bisogna mai mollare”.

Foto: sito Salernitana