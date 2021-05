Castori: “Il lavoro del gruppo ci ha portati a questo traguardo. Non vedo l’ora di giocare la Serie A”

Il grande artefice della promozione della Salernitana in Serie A è il tecnico Fabrizio Castori, alla seconda promozione in carriera in massima serie.

Il tecnico, di ritorno dal Covid, ha così parlato a Dazn dopo la promozione in Serie A: “Grandissima gioia e soddisfazione. Vincere un campionato è sempre qualcosa di bello e importante, ancor di più farlo in questa piazza. E’ stato un campionato lungo e difficile ma il traguardo ci riempie di soddisfazione. Grazie al nostro gruppo e ai valori morali della squadra siamo riusciti a vincere il campionato. Tutti si sono calati nella realtà e oggi raccogliamo i frutti di un lavoro meritato sul campo”.

Seconda promozione in A: “Sì ma è la decima considerando le altre categorie. Sono salito in A col Carpi e poi sono retrocesso, ma mi ero ripromesso che ci sarei tornato e l’ho fatto quest’anno. Se sono pronto? Assolutamente, non vedo l’ora”.

Foto: Twitter Carpi