Castori fa 500 in Serie B e sogna con la sua super Salernitana

Accolto con diffidenza a Salerno, Fabrizio Castori vuole ottenere un risultato straordinario. La promozione in Serie A sarebbe il premio al suo grande lavoro, al fatto di aver resistito sempre e di non essersi arreso mai. Il destino è nella sue mani: se la Salernitana vincesse le ultime due, nessuno potrebbe raggiungerla. La partita di domani contro l’Empoli è uno snodo cruciale per mantenere almeno i due punti di vantaggio su chi insegue.

La curiosità è che l’Empoli sarà la partita numero 500 di Castori in Serie B, un traguardo sensazionale che lo mette sul podio all time delle categoria o giù di lì. Se contassimo Serie A e Serie C, l’allenatore marchigiano sfonderebbe il tetto delle 800 presenze e non sarebbe lontano da quota 1000. Reduce dal Covid, ora Castori spera di essere al più presto negativo per poter aiutare la squadra in quella che davvero sarebbe una grande impresa.

