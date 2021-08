Castori: “Con la Roma butteremo il cuore oltre l’ostacolo. Sul mercato servono altri 3-4 calciatori”

Fabrizio Castori è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana – Roma. “Domani andrà in campo la formazione migliore a disposizione. Affrontiamo un avversario di grandissimo livello ma non dobbiamo piangerci addosso. Dobbiamo fare la nostra partita, giocando con lo spirito giusto. Abbiamo il massimo rispetto per la Roma ma non dobbiamo avere timore reverenziale, dobbiamo esprimerci al doppio delle nostre possibilità. Servirà grande attenzione per tutto l’arco della partita, dobbiamo essere bravi a tenere corte le distanze e togliere loro la profondità. Ci attende una gara molto difficile e servirà l’apporto di tutti. Sarà bello rivedere l’Arechi pieno dopo tanto tempo. Sono sicuro che la tifoseria ci darà una grossa mano e rappresenterà il dodicesimo uomo in campo. Butteremo il cuore oltre l’ostacolo per provare a dare una gioia ai nostri tifosi. Ho grande stima per Mourinho, è un allenatore di cui condivido diversi principi di gioco ed è molto pragmatico e concreto”.

Sul mercato: “Io e il direttore abbiamo sottolineato la necessita di prendere 3-4 calciatori. Devono essere calciatori che abbiano requisiti per applicare il mio calcio. Niente di speciale, ma ho un modo di ragionare ben preciso. Prendere qualcuno che conosco accelera il processo di integrazione”.

Foto: Sito ufficiale Salernitana