Castillejo: “Vogliamo l’Europa. La rapina? Resta la paura, è successo tutto in 20 secondi”

Samu Castillejo è stato intervistato da Radio Marca e l’esterno offensivo del Milan ha raccontato nuovamente la rapina subita in centro città nei giorni scorsi: “E’ successo tutto in 20 secondi, ma quello che rimane è lo spavento. Fortunatamente i ladri sono stati trovati. Si sono avvicinati con la moto, mi hanno puntato la pistola sul volto e mi hanno intimato di dargli l’orologio. La paura rimane, a nessuno piace che gli venga puntata una pistola in faccia. Qual è l’obiettivo del Milan? La squadra è molto vicina all’Europa, può succedere di tutto, però questo è il nostro obiettivo. Il modo in cui lavorano Milan e Juventus è quello che più somiglia a Real Madrid e Barcellona in Spagna”.

Foto: sito ufficiale Milan