Castillejo: “L’assenza di Ibra è pesante, ma la qualificazione in Europa è un nostro obiettivo”

Intervistato da SKY Sport a pochi minuti dall’inizio di Lecce-Milan, l’esterno spagnolo dei Rossoneri, Samu Castillejo, ha parlato dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic: “C’è tanta voglia da parte di tutti. Mancano dodici finali per raggiungere il nostro obiettivo che è la qualificazione in Europa. L’assenza di Ibra è pesante, perché è un giocatore che ci dà tanto. Non sarà facile anche perché sugli spalti non ci saranno i tifosi e sarà strano. Possiamo fare comunque molto bene.”

Foto: La Gazzetta dello Sport