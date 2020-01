Castillejo: “L’amore per il Milan non si può spiegare, questo è il mio miglior momento da quando sono qui”

Tra i protagonisti della vittoria casalinga del Milan contro l’Udinese c’è stato anche Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, intervenuto a Sky Sport, ha ribadito l’importanza dei tre punti conquistati: “Non mi era mai capitato di giocare tre partite consecutive, penso sia il miglior momento per me e per la squadra. Domenica abbiamo vinto la terza gara di fila all’ultimo minuto, davanti ai nostri tifosi: è sicuramente il nostro miglior momento“.

Tifoso del Milan

“L’amore che provo per il Milan è un sentimento che non si può spiegare, quando è uscita la possibilità di venire al Milan non ci ho pensato più di un secondo. Tifavo rossoneri da bambino, ora indosso questi colori ed è tutto ancora più bello. Quando lo stadio si è alzato in piedi per applaudirmi è stata una delle cose più emozionanti che ho vissuto da quando sono in rossonero”.

Foto: sito Milan