Castillejo e il Celta sono lontani. Il ds: “Ingaggio proibitivo”

Nelle scorse ore erano giunte dalla Spagna voci di un interessamento del Celta Vigo per Samu Castillejo, con il club pronto a offrire al Milan una decina di milioni per il suo cartellino. Non è però evidentemente della stessa opinione Felipe Miñambres, ds della società spagnola, il quale a rivelato a margine di una conferenza stampa di aver trattato per l’attaccante rossonero circa un mese fa, ma che la trattativa risulta proibitiva. Queste le sue parole: “In questo momento è lontano da noi. Abbiamo parlato con il suo agente un mese fa e lui non lo vede lontano dal Milan. Inoltre, le cifre del suo stipendio sono abbastanza proibitive per noi“.

Foto: twitter personale Castillejo