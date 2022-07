Castillejo è arrivato a Valencia: “Qui per Gattuso, è un vincente”

Samu Castillejo ha lasciato definitivamente il Milan ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura col Valencia. L’esterno è arrivato in queste ore in città per sostenere le visite mediche e aggregarsi poi al club di Gattuso. Proprio del suo ex allenatore ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti.

Queste le sue parole. “Sono molto contento di essere qui. Già a gennaio sono stato a un passo e ho fatto tutto quel che era nelle mie possibilità per venire al Valencia. Ho parlato con Gattuso e grazie a lui tutto si è velocizzato. È un vincente, ha una mentalità vincente e faremo una buona squadra. Credo che già nel pomeriggio potrò allenarmi”.

Foto: Twitter Milan