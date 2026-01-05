Castellanos: “Resterò laziale per sempre, avete lasciato un segno nel mio cuore”

05/01/2026 | 15:13:16

Castellanos ha salutato la Lazio su Instagram: “Non è mai facile dirsi addio, soprattutto quando bisogna chiudere un capitolo che ha significato tanto sia a livello personale che professionale. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e voglia di crescere, e ora me ne vado con la serenità di aver dato tutto. Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio. Vivere il club dall’interno mi ha permesso di sentire la passione e l’emozione vera in ogni momento. Oggi è tempo di andare avanti con nuovi obiettivi, ma voglio che sappiate quanto abbiate lasciato un segno nel mio cuore. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano ogni giorno nel club. E, molto specialmente, i tifosi Laziali, che mi hanno sempre sostenuto. Grazie per avermi permesso di far parte della vostra storia. Sappiate che resterò per sempre un LAZIALE. Per sempre, Taty”.

foto x lazio